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لماذا لا تحمي أمريكا شعبها؟.. رسالة من "المسند" إلى أصحاب سلاح "هارب" السري!

أشار إلى أنه حتى الآن لا تعلم الولايات المتحدة كيف يتكون "التورنيدو" على وجه الدقة
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

وجّه أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، رسالة إلى "أصحاب نظرية (هارب) للتحكم في المناخ".

وقال "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، لأصحاب النظرية: "كنتم تزعمون جهلًا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تغير وتبدل في المناخ عبر سلاح سري اسمه (هارب)؛ فلماذا لا تقوم أمريكا بتغيير مسار الوحش (إعصار التورنيدو) فتصرفه عن أراضيها، وتحمي شعبها".

وأضاف: "إن استطاعوا، ولن يستطيعوا {وما نرسل بالآيات إلا تخويفًا}".

وتابع: "بالمناسبة حتى الآن لا تعلم أمريكا كيف يتكون التورنيدو على وجه الدقة، {وفوق كل ذي علم عليم}".

أمريكا
عبدالله المسند

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