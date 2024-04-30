لماذا لا تحمي أمريكا شعبها؟.. رسالة من "المسند" إلى أصحاب سلاح "هارب" السري!

وقال "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، لأصحاب النظرية: "كنتم تزعمون جهلًا أن الولايات المتحدة تستطيع أن تغير وتبدل في المناخ عبر سلاح سري اسمه (هارب)؛ فلماذا لا تقوم أمريكا بتغيير مسار الوحش (إعصار التورنيدو) فتصرفه عن أراضيها، وتحمي شعبها".