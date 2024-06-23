"الزعاق": هذا الأسبوع يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة على الإطلاق

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" على قناة العربية، إن أيام هذا الأسبوع ستشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة على الإطلاق بعد وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال؛ إذ وصلت إلى مدار السرطان يوم الخميس الماضي.