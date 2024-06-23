"الزعاق": هذا الأسبوع يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة على الإطلاق

قال الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" على قناة العربية، إن أيام هذا الأسبوع ستشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة على الإطلاق بعد وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال؛ إذ وصلت إلى مدار السرطان يوم الخميس الماضي.
وتفصيلاً، أوضح الزعاق أنه بنهاية الأسبوع يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار لمدة 3 أشهُر، وحينها يتساوى الليل مع النهار. مشيرًا إلى أن مدار السرطان يمرُّ على الهند والسعودية والصين وسلطنة عُمان ومصر وليبيا والجزائر. والأخيرة تُعد البلد الوحيد في العالم الذي يتقاطع فيه مدار السرطان مع خط جرينتش.