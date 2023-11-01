الهيئة الملكية لمحافظة العُلا تُدشّن رسمياً إذاعة " العُلا FM"

وتقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.