وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويدي دور المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية في غزة

وجرى خلال الاتصال مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرُّر المدنيين العُزَّل من تطورات الأوضاع الخطيرة، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لسكان غزة.