وزير الخارجية يبحث مع نظيره السويدي دور المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية في غزة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا اليوم بوزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.
وجرى خلال الاتصال مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرُّر المدنيين العُزَّل من تطورات الأوضاع الخطيرة، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لسكان غزة.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها.. مشددًا على أهمية إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.