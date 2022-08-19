"أضخم إعلان للوظائف الحكومية".. فرص تواكب تطور التعليم واقتصاد الوطن

ويمثل هذا العدد الكبير من الوظائف التعليمية للعام الحالي أضخم إعلان عن الوظائف الحكومية خلال الفترة الحالية، على الرغم من تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول العالم، والتعافي من الجائحة مؤخراً، وذلك في إطار دعم الدولة ووزارة التعليم لجميع شرائح المجتمع؛ للمحافظة على الوضع الاقتصادي للقوى البشرية، حيث فرضت ظروف الجائحة على الوزارة آليات التعليم عن بُعد، وبالتالي لم تكن بحاجة للتوسع في التوظيف.