"التعليم" تستعد للعام الدراسي المقبل بالتوظيف مبكرًا بنظامي التعاقد المكاني والتخصصات النوعية

بزيادة تصل إلى 958 وظيفة عن العام الماضي، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لـ12519 وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات، استعدادًا للعام الدراسي المقبل. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة عن احتياجاتها التعليمية، قبل موعد العام الدراسي الجديد بنحو 5 أشهر.