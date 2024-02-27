"التعليم" تستعد للعام الدراسي المقبل بالتوظيف مبكرًا بنظامي التعاقد المكاني والتخصصات النوعية

بزيادة تصل إلى 958 وظيفة عن العام الماضي، أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم لـ12519 وظيفة تعليمية للمعلمين والمعلمات، استعدادًا للعام الدراسي المقبل. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها الوزارة عن احتياجاتها التعليمية، قبل موعد العام الدراسي الجديد بنحو 5 أشهر.
وبيّنت الوزارة في إعلانها حاجتها إلى تخصصات نوعية، ضمن الوظائف التعليمية الجديدة، وتحديدًا في التربية الفكرية وتشمل: صعوبات التعلم، والتوحد، والعوق السمعي، والعوق البصري، مشيرة إلى أن هذه الوظائف ستكون طبقًا للوائح والأنظمة.
وعبر حسابها في موقع "إكس"، بيّنت "التعليم" أن الوظائف ستكون بنظام التعاقد المكاني في الإدارات التعليمية بالمناطق، في إشارة إلى أحقية كل معلم يرغب في شغل وظيفة، أن يتقدم في منطقته التي يقيم فيها فقط، ولا يحق له التقدم في المناطق الأخرى.
وحددت الوزارة الفترة من 5 إلى 10 مارس المقبل موعدًا للتقديم على وظائف المعلمين، ومن 11 إلى 16 من الشهر نفسه للتقدم على وظائف المعلمات، وذلك عبر المنصة الموحدة للتوظيف (جدارات)، مشيرة إلى أن إعلان نتائج المقبولين سيكون في 27 من مارس.
وبشأن متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية، أشارت الوزارة إلى 4 متطلبات للتقديم، وهي أن تنطبق على المتقدم ضوابط وشروط شغل الوظيفة التعليمية، والحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص، وتحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم، وأخيرًا معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.
ونشرت الوزارة معايير المفاضلة للتقديم على الوظائف، وحددتها بـ20 % للمعدل التراكمي، و20 % لأقدمية التخرج، و20 % لدرجة اختبار الرخصة المهنية (العام)، و40 % لدرجة اختبار الرخصة المهنية (التخصص).
وثمّنت الأوساط التعليمية والخريجين ممن ينتظرون فرصة التوظيف، مبادرة الوزارة في الإعلان مبكرًا عن الوظائف التعليمية ليتسنى لهم التقديم ومدى إمكانية فرصتهم في الحصول على الوظيفة خصوصًا أن الرقم كبير جدًا.