"أمانة جدة" تُغلق معمل حلويات مخالفاً بـ"أم السلم" وتصادر 12 ألف كجم حلويات فاسدة

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والضبط الميداني، من رصد موقعٍ مخالفٍ بنطاق بلدية أم السلم استغلته عمالة لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة، وجرت مصادرة وإتلاف 12,700 كجم من الحلويات والمواد المستخدمة.
وأوضحت أمانة جدة، أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط موقعٍ مخالفٍ لتحضير الحلويات لتوزيعها على الأسواق، وبدخول المراقبين لوحظ وجود عديدٍ من المخالفات أبرزها غياب الاشتراطات الصحية في الموقع، وعدم حمل جميع العاملين أيّ شهادات صحية، وغياب النظافة بالموقع وتراكم النفايات والأواني المتسخة، إضافة إلى انتشار الحشرات.
وبيَّنت أن الفرق رصدت موادَّ غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبعضها لا يحمل تواريخ صلاحية، واستخدام زيوت غير صالحة ومعاد استخدامها بشكلٍ متكرّر، إضافة إلى سوء حفظ المنتجات بالموقع.
وأشارت الأمانة، إلى أنه جرى إغلاق الموقع المخالف وإتلاف جميع المنتجات التي تزيد على 12 ألف كيلو من المنتجات والحلويات و530 كيلو دهن نباتي منتهي الصلاحية، وتطبيق الغرامات والعقوبات.