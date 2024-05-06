"أمانة جدة" تُغلق معمل حلويات مخالفاً بـ"أم السلم" وتصادر 12 ألف كجم حلويات فاسدة

وأوضحت أمانة جدة، أن الفرق الرقابية بمشاركة الجهات المعنية تمكنت من ضبط موقعٍ مخالفٍ لتحضير الحلويات لتوزيعها على الأسواق، وبدخول المراقبين لوحظ وجود عديدٍ من المخالفات أبرزها غياب الاشتراطات الصحية في الموقع، وعدم حمل جميع العاملين أيّ شهادات صحية، وغياب النظافة بالموقع وتراكم النفايات والأواني المتسخة، إضافة إلى انتشار الحشرات.