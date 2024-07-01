إزالة "حلق" من مريء طفلة بعمر 3 أعوام في مستشفى الملك سعود بعنيزة

أعلن تجمع القصيم الصحي عن نجاح أطباء الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى الملك سعود بعنيزة في إزالة "حلق" من مريء طفلة بعمر 3 أعوام.
وأوضح التجمع أن الطفلة أحست بالاختناق في السادسة صباحًا ونقلت إلى المستشفى وعند وصولها إلى الطوارئ كان اللعاب يسيل من فمها والدموع من عينيها، وتحاول التقيؤ دون جدوى وتشير إلى الجزء السفلي من الرقبة.
وأضاف: الكشف السريري أظهر وجود قطعة "حلق" في البلعوم، وبعد إجراء التصوير المقطعي تبين وجود جسم غريب داخل الثلث العلوي من المريء، مما يشير إلى انحشاره، وتقرر تحويل الطفلة إلى العمليات.
وأردف التجمع: تحت التخدير، تم تمرير منظار المريء الصلب ورؤية الجسم الغريب أسفل البلعوم الحلقي، وبملقط خاص تم إمساكه وسحبه إلى الفم وفصله واستئصاله بمنظار الحنجرة المخدر والملقط، ثم أعيدت عملية المرور إلى المريء للتأكد من عدم وجود بقايا للجسم الغريب أو حدوث إصابات موضوعية.
وأشار إلى عدم تسجيل أضرار جانبية، ومغادرة الطفلة بسلامة وعافية.