إزالة "حلق" من مريء طفلة بعمر 3 أعوام في مستشفى الملك سعود بعنيزة

وأوضح التجمع أن الطفلة أحست بالاختناق في السادسة صباحًا ونقلت إلى المستشفى وعند وصولها إلى الطوارئ كان اللعاب يسيل من فمها والدموع من عينيها، وتحاول التقيؤ دون جدوى وتشير إلى الجزء السفلي من الرقبة.