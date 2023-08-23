"خطاب": لهذه الأسباب يحقق السعوديون مستوىً قياسياً في زيارة مصر في 2023م

وأوضح "خطاب" أنه بالإضافة إلى الاسترخاء على الشاطئ، يمكن للزوار القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المائية مثل ركوب الأمواج، الغوص، ركوب الزوارق الشراعية والتزلج على الماء، كما يوجد في المنطقة العديد من المطاعم مشيرًا إلى وجود الفنادق ذات الغرف المتخصصة التي غالبًا ما يرغب فيها السائح الخليجي بصفة عامة والسعودي بصفة خاصة.