"خطاب": لهذه الأسباب يحقق السعوديون مستوىً قياسياً في زيارة مصر في 2023م

تُعد السياحة العربية مصدرًا مهمًا للإيرادات السياحية في مصر؛ حيث يتوافد السياح العرب بكثرة لاستكشاف تراث مصر الثقافي والتاريخي وزيارة المواقع الأثرية والترفيهية والبحرية وممارسة الرياضات المائية مثل الغوص والغطس، ووفقًا لآخر الإحصائيات من وزارة السياحة فإن نسبة السياح العرب في مصر تبلغ ما يقارب 20٪.
وفي هذا السياق، كشف الخبير الفندقي ومدير عام منتجع مارينا وادي الدوم بالعين السخنة حازم خطاب عن نجاح وزارة السياحة المصرية في جذب معدلات تاريخية لأول مرة في أرقام السائحين، حيث تشير البيانات إلى وصول أكثر من 7 ملايين سائح خلال 6 أشهر يمثل العرب ما يقارب 20% أي 1.4 مليون سائح عربي، 50٪ منهم سعوديون أي ما يلامس 700 ألف سعودي.
ولفت "خطّاب" إلى أن مدينة العين السخنة تعد من أكبر المنتجعات السياحية في مصر، وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأحمر، على بُعد نحو 120 كيلومترًا جنوب القاهرة، وتشتهر بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها الفاخرة، وهي وجهة مفضلة للسياح السعوديين والعديد من الزوار الآخرين.
وأشار "خطاب" إلى أن المنتجع يتم ربطه حاليًا بالقطار السريع الذي يمر بمنطقة العين السخنة حتى مرسى علم، وشدد على أن المدينة الساحلية تعتبر من أكبر المنتجعات السياحية في مصر، مبينًا أن العين السخنة تتمتع بمعالم سياحية متنوعة، وكذلك المناطق العلاجية مثل مناطق العيون الكبريتية والتي تعتبر مصدر جذب سياحي مهمًا للمنطقة.
ولفت إلى أن العين السخنة يوجد بها الوسائل الترفيهية المختلفة كالألعاب المائية وسياحة الغوص والرحلات البحرية المتنوعة ومشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة، بالإضافة إلى وجود أكبر مدينة ملاهٍ مائية على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد "خطاب" أن العين السخنة تعد مكانًا رائعًا للاسترخاء والاستمتاع بالشواطئ الرملية الناعمة والمياه الزرقاء الصافية، وتضم المدينة العديد من المنتجعات الفاخرة والفنادق ذات المستوى العالمي، مع مرافق رائعة مثل المسابح، السبا، المطاعم والملاعب الرياضية.
وأوضح "خطاب" أنه بالإضافة إلى الاسترخاء على الشاطئ، يمكن للزوار القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة المائية مثل ركوب الأمواج، الغوص، ركوب الزوارق الشراعية والتزلج على الماء، كما يوجد في المنطقة العديد من المطاعم مشيرًا إلى وجود الفنادق ذات الغرف المتخصصة التي غالبًا ما يرغب فيها السائح الخليجي بصفة عامة والسعودي بصفة خاصة.
وأضاف أن مدينة العين السخنة تتمتع عن غيرها بوجود التليفريك والذي يوفر رحلة إلى منطقة الجلالة، وتتراوح مدتها بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ويمكن خلالها مشاهدة معالم العين السخنة لافتًا إلى استعداد ميناء العين السخنة التجاري والسياحي لاستقبال العبارات السعودية السياحية به، والتي تبدأ رحلتها سنويًا بداية من شهر أكتوبر وحتى شهر أبريل من كل عام".
وختم: "العبّارات تمر على ميناء جدة في السعودية، وميناء سفاجا وميناء الغردقة وميناء العين السخنة ويتم زيارة المعالم السياحية خلال تلك الرحلة والاستمتاع بالشواطئ، كما أنه تم حديثًا إنشاء جامعة الجلالة "جامعة أهلية"، والتي تعد من أكبر الجامعات على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، ويوجد بها كافة التخصصات العلمية وتجذب العديد من الدارسين من الوطن العربي كافة.