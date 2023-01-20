"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارا رعدية على العرضيات و الطائف وميسان حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، كما تشهد المنطقة ضبابا على الشعيبة والمظيلف وثول وجدة ورابغ والليث حتى الساعة التاسعة صباحا.