"الأرصاد" ينبه 10 مناطق: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة مع تدن في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان والشرقية وحائل والقصيم والجوف والرياض والمدينة المنورة.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة عسير تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة تثليث، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطاراً رعدية على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة أمطارا رعدية على العرضيات و الطائف وميسان حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، كما تشهد المنطقة ضبابا على الشعيبة والمظيلف وثول وجدة ورابغ والليث حتى الساعة التاسعة صباحا.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت.
وتشهد منطقة جازان أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء السبت، فيما تشهد المنطقة ضباباً على الدرب وجازان وفرسان حتى التاسعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل الأسياح والبكيرية والثامرية والشماسية وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضاً سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وكذلك تشهد حائل سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل بقعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وتشهد الجوف سحباً رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضباباً مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.
وكذلك تشهد منطقة الرياض ضباباً مع تدن في الرؤية، وتشمل الحالة الخرج والعاصمة الرياض، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحاً.