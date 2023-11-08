وفقًا لأحدث المعايير.. "هيئة النقل" تدشّن الحافلة الكهربائية في حاضرة الدمام والقطيف

وأوضحت الهيئة العامة للنقل أن الحافلة مصممة وفقًا لأحدث المعايير، ومجهزة بمميزات تجمع بين الكفاءة والراحة والتقنيات الحديثة، حيث تشتمل على 37 مقعدًا مريحًا، ومزودة ببطارية عالية الكفاءة بقوة 420 كيلو وات، ما يتيح لها العمل لمدة تصل إلى 18 ساعة متواصلة عبر 73 رحلة يوميًا، وتمكنها من قطع مسافة تصل إلى 300 كلم في الشحنة الواحدة، إضافة إلى مواكبتها لاحتياجات الركاب من خلال توفير شبكة WIFI ومنافذ USB مثبتة داخل الحافلة.