في دورتها الخامسة برعاية "الجلاجل".. "الصحة" تنظم حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة التطوع
كرّمت وزارة الصحة، اليوم بالرياض، الفائزين بجائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي في دورتها الخامسة 2023م، برعاية وزير الصحة، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وتأتي أهمية هذه الجائزة لتعبر عن تقدير الوزارة ودعمها لتعزيز جودة الأعمال التطوعية في القطاع الصحي، ولتكون تجربة المملكة العربية السعودية في مجال التطوع الصحي نموذجًا يُحتذى به.
وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية.
وكان من ثمار هذا الدعم مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع في منصة التطوع الصحي، حيث أسهم المتطوعون في خدمة مجتمعهم من خلال 32 ألف فرصة تطوعية، قدموا عبرها أكثر من 28 مليون ساعة تطوعية. وتتطلع الوزارة لأن تكون الأفكار والمبادرات الفائزة هذا العام مصدر إلهام للمتطوعين الصحيين، ليسهموا جميعًا في تعميق أثر التطوع الصحي، وتنمية المجتمع وازدهاره.