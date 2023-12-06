في دورتها الخامسة برعاية "الجلاجل".. "الصحة" تنظم حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة التطوع

وكان من ثمار هذا الدعم مشاركة أكثر من 300 ألف متطوع في منصة التطوع الصحي، حيث أسهم المتطوعون في خدمة مجتمعهم من خلال 32 ألف فرصة تطوعية، قدموا عبرها أكثر من 28 مليون ساعة تطوعية. وتتطلع الوزارة لأن تكون الأفكار والمبادرات الفائزة هذا العام مصدر إلهام للمتطوعين الصحيين، ليسهموا جميعًا في تعميق أثر التطوع الصحي، وتنمية المجتمع وازدهاره.