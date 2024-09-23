محمد العجلان: المملكة ترسم ملامح المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي متطور

وأشار العجلان إلى أن الإنفاق العالمي على تقنيات التحول الرقمي بلغ 2.5 تريليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2026؛ مؤكدًا أن المملكة تساهم في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية المحلية، وتحفيز الشركات للتغلب على التحديات العالمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية من خلال استثماراتها الضخمة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.