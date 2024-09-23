محمد العجلان: المملكة ترسم ملامح المستقبل باقتصاد رقمي وذكاء اصطناعي متطور

قدّم رجل الأعمال محمد العجلان، نائب رئيس مجموعة "عجلان وإخوانه" ورئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين للمملكة.
وقال محمد العجلان: أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم.
وأضاف العجلان أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة تمثل فخرًا واعتزازًا بتاريخ المملكة المجيد، الذي أسسه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وواصلت مسيرته القيادة الرشيدة على مر السنين؛ حيث رسخت مبادئ وقيم هذا الوطن العظيم، متمسكة بتطوير الموارد البشرية وبناء مستقبل باهر.
وأشار العجلان إلى أن رؤية المملكة 2030، التي يقودها سمو سيدي ولي العهد، قد وضعت المملكة على مسار جديد نحو اقتصاد مزدهر ومتنوع، يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
وأضاف أن المملكة تسعى من خلال هذه الرؤية الطموحة إلى تحقيق ريادة اقتصادية، ليس فقط على مستوى المنطقة؛ ولكن على مستوى العالم، عبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والصناعات التقنية الحديثة.
وأوضح العجلان أن الحكومة السعودية تولي أهمية كبيرة للاستثمار في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات في القطاعات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحتية.. هذا التوجه الاستراتيجي يأتي من إيمان القيادة السعودية بأهمية تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق استدامة النمو؛ وهو ما يعزز من جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، ويعزز مكانتها كواحدة من أهم القوى الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأشار العجلان إلى أن الإنفاق العالمي على تقنيات التحول الرقمي بلغ 2.5 تريليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول عام 2026؛ مؤكدًا أن المملكة تساهم في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية المحلية، وتحفيز الشركات للتغلب على التحديات العالمية، وفتح آفاق جديدة للتنمية من خلال استثماراتها الضخمة في التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وفي ختام تصريحه، أشاد العجلان بما حققته المملكة من تقدم ملحوظ في هذا المجال؛ حيث تجاوزت قيمة الاقتصاد الرقمي للمملكة 40 مليار دولار بنهاية عام 2023، وساهمت في خلق أكثر من 318 ألف فرصة عمل جديدة، وتوقع أن تستمر هذه الاستثمارات في النمو؛ حيث تستعد المملكة لضخ استثمارات إضافية تُقَدر بـ25 مليار دولار بحلول عام2025؛ مما يعزز من موقعها كقوة اقتصادية رائدة في العالم الرقمي.