﻿سكتة قلبية تُغَيب مسنًّا أعلى قمة جبل ثور.. ولا شُبهة جنائية في الوفاة

أكدت مصادر "سبق"، أنه لا وجود لأي شبهة جنائية في وفاة مُسِن مساء أمس في جبل ثور.
وتفصيلًا، باشرت فرقة من الدفاع المدني بلاغًا من العمليات الموحدة (911)، مساء أمس، عن وجود مسن في أعلى قمة جبل ثور تعرض لسكتة قلبية.
وباشرت فِرَق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة موقع الحادثة، وتولت حمل المسن ونقله إلى أسفل الجبل، وتم الكشف عليه من قِبَل الجهة المعنية، وأكدت وفاته نتيجة سكتة قلبية.
ولم تفلح جهود أحد الأشخاص في إنقاذ المسن عبر عملية إنعاش قلبي رئوي؛ حيث كان قدَرُ الله أقرب، وتم تأكيد وفاته ونُقِلت جثته إلى مستشفى النور.