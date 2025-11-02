جناح المملكة المشارك في إكسبو أوساكا يحصد جائزتين في "جوائز أثر" عن حملة "تعرَّف على السعودية"

فاز جناح المملكة الذي شارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا بجائزتين في "جوائز أثر"، وهي: الجائزة الفضية في فئة أفضل حملةٍ حكومية، والجائزة البرونزية في فئة حملة التحوّل.
وتُعد "جوائز أثر" فعالية سنوية تُكرّم التميز في المملكة، وتسلّط الضوء على أفضل الحملات التسويقية، وتشهد حضور كبار التنفيذيين، وقادة الفكر في هذا المجال، بما يسهم في بناء الروابط المهنية، وتعزيز شبكات التعاون بين أبرز القادة المبدعين والملهمين.
وحول هاتين الجائزين، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوّض العام لجناح المملكة في معرض إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر: "نتشرف بالحصول على هذا التكريم لحملة "تعرف على السعودية"، حيث يعكس التزام المملكة بتعزيز التبادل الثقافي الهادف، وقوة السرد في بناء جسور التواصل مع الجماهير في إكسبو 2025 أوساكا.
وأضاف "سعينا من خلال هذه الحملة إلى دعوة العالم لاكتشاف تاريخ المملكة، وثقافتها، وتراثها الغني عبر الجناح السعودي، وسنواصل سرد قصتنا ونحن نتطلع إلى المستقبل نحو إكسبو 2030 الرياض".
وحظيت الحملة بإشادة واسعة نظير إنجازاتها اللافتة في مجالي التسويق والاتصال، حيث أسهمت بفاعلية في الترويج لجناح المملكة في المعرض، وفي إبراز الرؤية الثقافية الأوسع للسعودية في إكسبو 2025 أوساكا.
وأُطلقت حملة "تعرف على السعودية" خلال الاجتماع الدولي للمشاركين (IPM) بمدينة هيميجي في يناير الماضي ضمن "جولة السعودية في اليابان" التي شملت سبع مدن: أوساكا، وكيوتو، وكوبي، وهيروشيما، وفوكوكا، وناغويا، وطوكيو، وأسهمت في إحداث زخمٍ قويّ مهّد الطريق قبل افتتاح جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا أبريل الماضي.
وحققت الحملة أداءً متميزًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسجلةً انتشارًا إعلاميًا واسعًا، وتغطيةً إعلامية متميزة، وتصدّرت المرتبة الأولى في حجم الظهور الإعلامي ضمن فئة الوسائل الإخبارية من المستوى الأول في اليابان بين جميع أجنحة المشاركين الدوليين، وذلك في إنجازٍ يعكس قوة السرد الإبداعي، ودقة التنفيذ الإستراتيجي للحملة، كما أسهمت بصورةٍ مباشرة في نجاح جناح المملكة الذي اختُتم منتصف أكتوبر الماضي، حيث استقطبت 40% من إجمالي ثلاثة ملايين زائر، في تأكيدٍ على فاعليتها في تعزيز التفاهم الثقافي، والتفاعل الجماهيري.
ويمثّل فوز جناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا بهاتين الجائزتين ضمن "جوائز أثر" إنجازًا بارزًا في مسيرة تعزيز الدبلوماسية الثقافية للمملكة على الساحة العالمية.
وستواصل المملكة دعم الحوار الثقافي البنّاء في مسيرتها نحو إكسبو 2030 الرياض، والذي سينطلق من الأسس التي أرساها إكسبو 2025 أوساكا، ليواصل إبراز التزام المملكة بالتعاون والابتكار، حيث يهدف إكسبو 2030 الرياض إلى جمع أكثر من 195 دولة، و29 منظمة دولية؛ لبحث التحديات المشتركة، واستعراض الحلول الريادية لمستقبلٍ مستدام.