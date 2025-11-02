جناح المملكة المشارك في إكسبو أوساكا يحصد جائزتين في "جوائز أثر" عن حملة "تعرَّف على السعودية"

وحققت الحملة أداءً متميزًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسجلةً انتشارًا إعلاميًا واسعًا، وتغطيةً إعلامية متميزة، وتصدّرت المرتبة الأولى في حجم الظهور الإعلامي ضمن فئة الوسائل الإخبارية من المستوى الأول في اليابان بين جميع أجنحة المشاركين الدوليين، وذلك في إنجازٍ يعكس قوة السرد الإبداعي، ودقة التنفيذ الإستراتيجي للحملة، كما أسهمت بصورةٍ مباشرة في نجاح جناح المملكة الذي اختُتم منتصف أكتوبر الماضي، حيث استقطبت 40% من إجمالي ثلاثة ملايين زائر، في تأكيدٍ على فاعليتها في تعزيز التفاهم الثقافي، والتفاعل الجماهيري.