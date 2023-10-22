محلل سياسي لـ"سبق": زيارة الرئيس الكوري ترسخ وتوطد لشراكات إستراتيجية وشركات اقتصادية واستثمارية

وأردف: "كما أن هذه الزيارة تؤسس لتوافق مواقف البلدين حول الجوانب الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد عدم الاستقرار المحيط نتيجة استمرار الأزمات المتعددة وآخرها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتقديم التعاون فيما يخص المساعدات الإنسانية ووجود موقف موحد من وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع وعدم استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني وضرورة وجود حل شامل للقضية الفلسطينية ينطلق من المرجعيات الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1976 تكون عاصمتها القدس الشرقية انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام وبالتالي فالقمة وكل ما سبق هو من مستهدفات هذه الزيارة".