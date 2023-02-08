"محفزات" حوّلت عزوف الشباب إلى "شغف".. "الريثي" زارع البن وقصة إرث دعمتها جهود الحكومة

وأشار إلى أن تقييم جودة البن يبدأ من إنتاج السنة الثالثة؛ حيث تتأثر ثمار البن بعوامل ومؤثرات عديدة في بيئتها المحيطة؛ لا سيما مياه الأمطار ونسب حموضة وملوحة التربة، وكلها أشياء لا يدركها المزارع بالبديهة؛ بل إن تفاصيلها تأتي ضمن ما يتوارثونه جيلًا بعد جيل، بدءًا من العناية بالشجرة إلى جني الثمار وطريقة القطاف؛ فكلما كان احمرار الثمر داكنًا؛ كانت نسبة السكريات به عالية وكان وزنه أفضل، مرورًا بمرحلة التشريق الجزئي -التختيم- لعدة أيام لإغلاق مسام حبيبات البن وحمايتها من العفن، ومرحلة التجفيف الكامل في الظلال وتقليبها من 10 أيام إلى 20 يومًا وإلى مدة قد تصل لـ27 يومًا لتصبح جاهزة للبيع؛ لافتًا إلى أن ذلك كله يخضع لتقدير المزارع، وكلها تفاصيل عميقة تُحدِث فرقًا في مذاق مشروب القهوة.