"هيئة تطوير المدينة": بدء استقبال طلبات العمل التطوعي للنقل الترددي لرمضان

أعلنت هيئةُ تطوير المدينة المنورة عبر مشروع "حافلات المدينة" -المشروع الذي تشرف عليه الهيئة لتطوير خدمات النقل في المدينة المنورة- عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في الأعمال التطوعية للنقل الترددي للمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك، الذي تهدف منه إلى تعزيز الانسيابية المرورية وتسهيل تنقلات المصلين والقاصدين إلى المسجد النبوي، وذلك عبر منصة العمل التطوعي.