أكد أن المملكة نموذج لدول أخرى.. "فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إن كرة القدم للسيدات تزدهر في السعودية، وإن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي دﺧل في ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾفه ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺎرس.
وحسب تقرير على موقع "الحرة"، ﯾﻧظر فيفا إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻧﻣوذﺟًﺎ ﻟدول أﺧرى ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ.
ولفت الاتحاد إلى أن "أﺣد اﻟدورﯾﺎت ﯾﺿم اﻵن 50 أﻟف ﻻﻋﺑﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ 3600 ﻣدرﺳﺔ".
وﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟﺳﯾدات اﻟﺳﻌودي ﻗد ﺣﻘﻖ إﻧﺟﺎزًا ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻣﺎرس، ﻋﻧدﻣﺎ دﺧل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ للفيفا، واﺣﺗل اﻟﻣرﻛز 171، ووﺿﻊ ﻓورًا ﻧﺻب ﻋﯾﻧﯾﮫ ھدﻓًﺎ طﻣوﺣًﺎ، وھو ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺄھل ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻠﺳﯾدات.
وشهدت ﻣدﯾرة إدارة ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ الاﺗﺣﺎد اﻟﺳﻌودي ﻟﻛرة اﻟﻘدم، ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺷﯾد، ﻋﻠﻰ اﻟﺗطور اﻟﻣذھل ﻟﻛرة ﻗدم اﻠﺳﯾدات ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻣؤﺧرًا؛ إذ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﻧﺗﺧب؛ ﺑل ﺗم ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻋﺎم 2019 إطﻼق اﻟدوري اﻟﻣﻣﺗﺎز ودوري اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوري ﯾﺿم 50 أﻟف ﻓﺗﺎة، وﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺣواﻟﻲ 3600 ﻣدرﺳﺔ.
وﻗﺎﻟت "اﻟرﺷﯾد": "ﯾوﺟد ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣراﻛز ﺗدرﯾب ﻣﻧﺎطﻘﯾﺔ. ﻛﻣﺎ دعمنا اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ونظمنا 40 دورة ﺗدرﯾﺑﯾﺔ؛ ﺑﮭدف إﻋداد المدربات ﻟﺗدرﯾب وﺗطوﯾر اﻟﻼﻋﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣدارس. وﯾوﺟد ﺣﺎﻟﯾًﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺎت ﻧﺷطﺔ و23 ﺷﺧﺻًﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺳم ﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ھرم ﻛرة اﻟﻘدم اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ".
ﻣن ﺟﮭﺗﮫ، قال اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳﻌودي ﻟﻛرة اﻟﻘدم، إﺑراھﯾم اﻟﻘﺎﺳم: أصبحت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﻘل ﻟﻛرة اﻟﻘدم، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾد اﺗﺣﺎده ﻋﻠﻰ طﻠب اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻛﺄس اﻷﻣم اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ﻋﺎم 2026، وأﺿﺎف: "ﯾﺳود ﺗﺣدٍّ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻌﺑﺔ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟرﺟﺎل أم اﻟﺳﯾدات ﺳﯾﻛون اﻟﺳﺑّﺎق ﺑﺎﻟﻔوز ﺑﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم. اﻟﺳﻌودﯾﺔ ھﻲ وﺟﮭﺔ ﻟﺑطوﻻت ﻛرة اﻟﻘدم؛ إذ ﺳﻧﺳﺗﺿﯾف ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻸﻧدﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم، وﻧرﺣب ﺑﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن واﻟزوار ھﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋن ﻗرب".