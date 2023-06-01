أكد أن المملكة نموذج لدول أخرى.. "فيفا" يشيد بازدهار كرة القدم النسائية في السعودية

ﻣن ﺟﮭﺗﮫ، قال اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳﻌودي ﻟﻛرة اﻟﻘدم، إﺑراھﯾم اﻟﻘﺎﺳم: أصبحت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻌﻘل ﻟﻛرة اﻟﻘدم، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯾد اﺗﺣﺎده ﻋﻠﻰ طﻠب اﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎت ﻛﺄس اﻷﻣم اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾدات ﻋﺎم 2026، وأﺿﺎف: "ﯾﺳود ﺗﺣدٍّ داﺧل اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳﻌودي ﻟﻠﻌﺑﺔ ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻧﺗﺧب اﻟرﺟﺎل أم اﻟﺳﯾدات ﺳﯾﻛون اﻟﺳﺑّﺎق ﺑﺎﻟﻔوز ﺑﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم. اﻟﺳﻌودﯾﺔ ھﻲ وﺟﮭﺔ ﻟﺑطوﻻت ﻛرة اﻟﻘدم؛ إذ ﺳﻧﺳﺗﺿﯾف ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻸﻧدﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻻﺣﻖ ﻣن اﻟﻌﺎم، وﻧرﺣب ﺑﻛل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن واﻟزوار ھﻧﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﻋن ﻗرب".