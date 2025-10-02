"بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة" تعقد مؤتمرًا لتعزيز الشمول وتمكين الطاقات الوطنية

عقدت شركة بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة، بالتعاون مع شركتي بي إيه إي سيستمز السعودية والدولية لهندسة النظم، مؤتمرًا حول الشمول تحت شعار "نبني الشمول معًا"، بحضور قيادات الشركة وعدد من الجهات الحكومية والجمعيات غير الربحية.
وأكدت الشركة أن انعقاد المؤتمر يأتي في إطار التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما فيما يتعلق بتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع جودة الحياة في بيئة العمل، إلى جانب الإسهام في بناء اقتصاد متنوع قائم على استثمار الطاقات البشرية.
وخلال كلمته الافتتاحية، شدّد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، على أن الشمول والتنوع أصبحا عنصرين أساسيين في تنمية رأس المال البشري، مؤكدًا على دور الشركة في بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتطوير ممارسات عملية قابلة للقياس والتطبيق.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من الجمعيات المتخصصة، ليكون المؤتمر منصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
واختتمت الفعاليات بجلسات تدريبية وورش عمل ركزت على السلامة النفسية والتوازن بين الحياة العملية والأسرية، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل شاملة لمختلف القدرات والاحتياجات.