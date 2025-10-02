"بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة" تعقد مؤتمرًا لتعزيز الشمول وتمكين الطاقات الوطنية

وخلال كلمته الافتتاحية، شدّد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للشركة، على أن الشمول والتنوع أصبحا عنصرين أساسيين في تنمية رأس المال البشري، مؤكدًا على دور الشركة في بناء شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، لتطوير ممارسات عملية قابلة للقياس والتطبيق.