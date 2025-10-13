العُمر للاستثمار تطلق مشاريع دامـا السكنية المميزة في أربع وجهات نوعية بالشراكة مع NHC

أعلنت شركة العُمر للاستثمار عن إطلاقها العلامة السكنية المميزة “دامـا” بالشراكة مع NHC لتطوير أربعة مشاريع سكنية كبرى في كل من الرياض، الخبر، تبوك وجازان، تحت العلامة السكنية المميزة “دامـا”.
ويأتي إطلاق العلامة السكنية المميزة “دامـا” كخطوة نوعية تعكس التزام العُمر للاستثمار بتقديم منتجات سكنية متكاملة تلبي احتياجات الأسر السعودية، من خلال وجهاتNHC ، وذلك من خلال تصاميم عصرية تتميز بالجودة والفخامة، والاهتمام بأدق التفاصيل، كما تجسد هذه العلامة السكنية المميزة فلسفة شركة العُمر للاستثمار عبر “إعادة ابتكار الاستثمار" في الجمع بين الراحة والرفاهية وجمالية التصميم، وتوفير بيئة سكنية مستدامة تواكب تطلعات الأفراد وتدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في جودة الحياة.
وينفرد كل مشروع من مشاريع “دامـا” بتصاميم تتناغم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها، فمشروع "داما المشرقية" الرياض يمثل روح الحداثة والتطور العمراني، بينما “دامـا لازورد” الخبر يركز على نمط الحياة الساحلي العصري، فيما يجسد مشروع “دامـا هيلز” تبوك عكس ملامح المنطقة وتفاصيلها المعمارية المميزة، ويحتفي مشروع “دامـا جازان” بثراء البيئة المحلية وتفردها. كما تتميز مشاريع “دامـا” بمواقع إستراتيجية قريبة من مختلف الخدمات الحيوية، وتضم مرافق متكاملة ومتنوعة تسهم في إثراء تجربة السكن، وتعزز مفهوم المجتمعات السكنية العصرية التي تجمع بين الراحة والرفاهية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس الإدارة لشركة العُمر للاستثمار، الأستاذ: هثيم بن عبدالله العمر، أن رؤية الشركة ترتكز على تنوع المشاريع وابتكارها، ويأتي إطلاق العلامة السكنية المميزة "دامــا" كخطوة استراتيجية ضمن مسيرة شركة العُمر للاستثمار نحو تقديم مشاريع نوعية مثل سلسلة مشاريع الخيّالة السكنية الفاخرة، الخيّالة فيو والخيّالة تاور، بما يضمن إثراء القطاع العقاري بحلول نوعية تواكب احتياجات مختلف الفئات.
وترتكز أنشطة الشركة على مبادئ الجودة والمصداقية والريادة، مع تحقيق توازن بين الأصالة والحداثة في إطار رؤية استراتيجية تدعم مستهدفات التنمية الوطنية.