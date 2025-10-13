العُمر للاستثمار تطلق مشاريع دامـا السكنية المميزة في أربع وجهات نوعية بالشراكة مع NHC

وينفرد كل مشروع من مشاريع “دامـا” بتصاميم تتناغم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها، فمشروع "داما المشرقية" الرياض يمثل روح الحداثة والتطور العمراني، بينما “دامـا لازورد” الخبر يركز على نمط الحياة الساحلي العصري، فيما يجسد مشروع “دامـا هيلز” تبوك عكس ملامح المنطقة وتفاصيلها المعمارية المميزة، ويحتفي مشروع “دامـا جازان” بثراء البيئة المحلية وتفردها. كما تتميز مشاريع “دامـا” بمواقع إستراتيجية قريبة من مختلف الخدمات الحيوية، وتضم مرافق متكاملة ومتنوعة تسهم في إثراء تجربة السكن، وتعزز مفهوم المجتمعات السكنية العصرية التي تجمع بين الراحة والرفاهية.