أمانة العاصمة المقدسة تُجَهّز أكثر من 280 حديقة عامة لاستقبال زوارها

يأتي ذلك في إطار الخطة المجدولة، وضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وبهدف توفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، ومبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى إيجاد آلية منتظمة لتأهيل وصيانة هذه المنشآت والمرافق على مدار العام، ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج تحسين جودة الحياة.