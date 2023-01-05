أمانة العاصمة المقدسة تُجَهّز أكثر من 280 حديقة عامة لاستقبال زوارها
هيّأت أمانة العاصمة المقدسة، أكثر من 280 حديقة عامة بمساحات مختلفة، منتشرة في مختلف الأحياء، وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها، وتضم عددًا كبيرًا من ألعاب الأطفال المختلفة.
وتبذل أمانة العاصمة المقدسة جهودًا كبيرة في مجال صيانة ونظافة هذه الحدائق والمسطحات الخضراء؛ بهدف إيجاد وتوفير المزيد من الأماكن المناسبة والمهيأة للمواطنين والمقيمين، مع توفير الخدمات الضرورية بها، وإعداد الجلسات وتهيئة دورات المياه وألعاب الأطفال والملاعب المتنوعة؛ لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة.
وتشهد العاصمة المقدسة هذه الأيام أجواء ماطرة تجذب الأهالي للخروج والتنزه، وتدعم تلك الحدائق بكل الخدمات الترفيهية.
وشرعت الأمانة في أعمال صيانة ونظافة المزروعات، وتأهيل المسطحات الخضراء في مواقع متفرقة بمكة المكرمة، تزامنًا مع الأجواء والأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة.
يأتي ذلك في إطار الخطة المجدولة، وضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، وبهدف توفير بيئة صحية، وزيادة الرقعة الخضراء، ودعم برامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، ومبادرة السعودية الخضراء، إضافة إلى إيجاد آلية منتظمة لتأهيل وصيانة هذه المنشآت والمرافق على مدار العام، ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج تحسين جودة الحياة.
ويتم التأكيد على ضرورة مشاركة فئات المجتمع في أعمال الرقابة البلدية؛ لرفع مستوى الامتثال العام، وتحسين المشهد الحضري، والتواصل مع الأمانة بملاحظاتهم من خلال الإبلاغ على رقم عمليات الأمانة 940، أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التي وفرتها الأمانة.