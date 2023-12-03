أسرار المشروبات السعودية بلمسات عصرية يُقدِّمها متخصصون مبدعون بمهرجان الوليمة

وكانت هيئة فنون الطهي قد مددت فترة إقامة المهرجان أسبوعًا إضافيًّا؛ لتنتهي يوم السبت المقبل، مستهدفة إبراز جهود السعودية في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بجانب تشجيع شباب وفتيات الوطن، ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة، لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.