أسرار المشروبات السعودية بلمسات عصرية يُقدِّمها متخصصون مبدعون بمهرجان الوليمة

استعرض الطاهي سلطان المريع، ضمن ورش عمل لتحضير المشروبات بمهرجان الوليمة للطعام السعودي في نسخته الثالثة، طُرق وخطوات صناعة القهوة السعودية، والفارق بين الخلطات التي تُميّز كل منطقة عن الأخرى.
وتضمَّنت الورشة شرحًا حول أساسيات عمل القهوة السعودية في العديد من مناطق السعودية، ونِسَب تحميص وكميات القهوة والماء الخاصة بالمناطق الشرقية والغربية ونجد، فضلاً عن المنطقتين الشمالية والجنوبية.
وأوضح أن درجة التحميص للقهوة وزيادة مدتها تسمح بتقليل الرطوبة في حبة القهوة، وأيضًا اللون المطلوب، مع بداية الطبخ باستخدام الماء المغلي.
وكذلك استعرضت الطاهية سمية شويل طريقة عمل الفتوت المديني المشهور في المنطقة الغربية، مع أسرار صناعة البابكا بنكهة سعودية مميزة.
وكانت هيئة فنون الطهي قد مددت فترة إقامة المهرجان أسبوعًا إضافيًّا؛ لتنتهي يوم السبت المقبل، مستهدفة إبراز جهود السعودية في الاهتمام بالطعام بوصفه أحد الموروثات الوطنية الأصيلة، بجانب تشجيع شباب وفتيات الوطن، ممن يملكون اهتمامًا بمجال الأطعمة، لتحويل هواياتهم في هذا المجال إلى فرص عمل ومشاريع تجارية مربحة.
وضمن ورش عمل المخبوزات تطرَّق الطاهي علي البقشي إلى اللمسات الخاصة في صناعة البيتزا النابولية الإيطالية، كما قدم الطاهي محمد مؤمنة طريقة تحضير كريم بروليه بنكهات سعودية مع طبق جانبي (آيس كريم).
وواصل الطاهي عبدالعزيز المطوع في ورشة ضمن ورش عمل الطهي تقديم أسرار عمل الطبق الوطني السعودي (الجريش)، مستعرضًا طريقة عمل القرصان على الطريقة المحلية، مع إبراز اللمسات الخاصة على هذه الوصفة التراثية.
يُشار إلى أن مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، هو الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويسعى للتعريف بثقافة وتراث الأطعمة السعودية محليًّا وعالميًّا، وتقديم السعودية بوصفها وجهة عالمية لعشاق الطهي، فضلا ًعن فتح المجال لصناعة واعدة، تتسم بالتطور والاستدامة التنموية.