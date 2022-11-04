قبل يوم من اختتامه.. أكثر من 72 مليونًا إجمالي مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

وفي هذا الإطار، فقد شهد المهرجان في يومه قبل الأخير، وسط أجواء شبه باردة وجميلة في بريدة، زيَّنتها إجازة نهاية الأسبوع، مبيعات ضخمة، رفعت المبيعات إجمالية منذ انطلاقة المهرجان في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلى 72 مليون ريال، بمتوسط بيع يومي بلغ 12 مليون ريال، وعدد زوَّار من العوائل ومُلاك الإبل والمهتمين بالإبل هو الأعلى منذ انطلاق المهرجان في نسخته الأولى حتى الآن؛ إذ تجاوز 120 ألف زائر، بمتوسط يومي 20 ألف زائر يوميًّا، فيما بلغ عدد السيارات الواردة للمهرجان أكثر من 35 ألف سيارة، بمتوسط 6 آلاف سيارة في اليوم، وأكثر من 70 ألف متن من الحلال الوارد لمنصات المزادات المتنوعة بالمهرجان.