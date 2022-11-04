قبل يوم من اختتامه.. أكثر من 72 مليونًا إجمالي مبيعات مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم

سجَّل مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم اليوم حراكًا اقتصاديًّا واسعًا ضمن عمليات البيع والشراء بالألوان كافة، وذلك بمشاركة أكثر من 50 جهة مشاركة ما بين جهات أمنية وحكومية ورعاة، وبتنظيم من مجموعة سلام البيطرية، وذلك على طريق الأسياح بمدينة بريدة، بإشراف من إمارة وأمانة منطقة القصيم.
وفي هذا الإطار، فقد شهد المهرجان في يومه قبل الأخير، وسط أجواء شبه باردة وجميلة في بريدة، زيَّنتها إجازة نهاية الأسبوع، مبيعات ضخمة، رفعت المبيعات إجمالية منذ انطلاقة المهرجان في التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، إلى 72 مليون ريال، بمتوسط بيع يومي بلغ 12 مليون ريال، وعدد زوَّار من العوائل ومُلاك الإبل والمهتمين بالإبل هو الأعلى منذ انطلاق المهرجان في نسخته الأولى حتى الآن؛ إذ تجاوز 120 ألف زائر، بمتوسط يومي 20 ألف زائر يوميًّا، فيما بلغ عدد السيارات الواردة للمهرجان أكثر من 35 ألف سيارة، بمتوسط 6 آلاف سيارة في اليوم، وأكثر من 70 ألف متن من الحلال الوارد لمنصات المزادات المتنوعة بالمهرجان.
في غضون ذلك، بلغت أعداد الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان أكثر من 200 أسرة منتجة وحِرفية ورائدة أعمال، قدَّمت خلال فعاليات المهرجان المتنوعة العديد من المأكولات الشعبية والحِرف والمشغولات اليدوية المختلفة؛ إذ يهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة ورائدات الأعمال؛ لما لهن من دور فاعل في تعزيز المنتجات الوطنية، والحفاظ على الموروث الغذائي الشعبي للمنطقة.
في سياق متصل، تشهد مزادات بيع الإبل بالمهرجان اعتدالاً ملموسًا بأسعار مناسبة، بأنواعها كافة، ولجميع مستويات الإبل؛ إذ يوجَد في السوق مجموعات كبيرة من النوادر والفرديات وغيرها من أنواع الإبل، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأُسر المنتجة، ومعارض تُعنى برجال العقيلات بمنطقة القصيم، وأخرى بالسيارات الكلاسيكية والتراثية.
من جانبها، قامت مجموعة سلام البيطرية (المنظم الرئيسي للمهرجان) بتكريم عدد من الإعلاميين ومؤثري وسائل التواصل على جهودهم خلال الفترة الماضية في التغطية الإعلامية للمهرجان، ونقل الحدث للمتابعين، كما تم إعلان الفائزين في مسابقة معرض العقيلات ،التي تستهدف اكتشاف المواهب المميزة من المصورين، وتشجيعها، وتعزيز حضورها، بعد تقييم قامت به لجنة التقييم التي تضم في عضويتها عددًا من المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي.