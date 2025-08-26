"جامعة الفيصل" تنظم المؤتمر الدولي للعلاج بالخلايا الجذعية 2025 بالرياض

يبحث خبراء ومختصون في المؤتمر الدولي للعلاج بالخلايا الجذعية 2025، الذي تنظمه جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر المقبل، أحدث التطورات في مجالات العلاج الخلوي والجيني، والتقنيات الحيوية، والاتجاهات العالمية في أبحاث الخلايا الجذعية، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.