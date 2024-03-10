"أسود في شمال المملكة".. شاهد ما وجده مختص شرق عرعر: آثار أقوام سابقة!

يُشار إلى أن الأسود ليست هي الوحيدة من المفترسات المكتشف وجودها شمال المملكة، بل رُصدت مفترسات أخرى في المنطقة نفسها قبل نحو عامين، ومن أبرزها الفهد الصياد الذي أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، العثور على جثثه في أحد الدحول غربي محافظة رفحاء.