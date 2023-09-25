إطلاق حملة "ريفك خَضر" بهدف دعم وتنمية أرياف المملكة

يُشار إلى أن برنامج "ريف" يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي في المملكة، من خلال رفع مستوى معيشة صغار المزارعين وتحسين نمط الحياة، إلى جانب زيادة الكفاءة والإنتاجية، ويستهدف البرنامج دعم عدة قطاعات، تشمل مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، الورد، المحاصيل البعلية الفواكه، مربي الماشية، صغار الصيادين، بالإضافة إلى القيمة المضافة.