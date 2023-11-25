رالي القصيم لا جديد .. البطل العالمي يزيد الراجحي يفوز للمرة الثالثة

"رالي القصيم من الراليات المميزة وليست مجرد تحدٍ رياضي وهو يشغل مكانة خاصة في قلبي. بالطبع رالي القصيم ليس مجرد تحدٍ رياضي، بل هو تجربة شخصية وعاطفية، كما انه المكان الذي يجمع بين التضاريس الرائعة والتحديات الفريدة، مما يخلق روحًا مميزة في كل مسار من مساراتها. لهذا السبب، يعتبر رالي القصيم ليس فقط موقعًا للسباقات، بل هو جزء من هويتي الرياضية وتاريخي في هذه المنطقة الرائعة."