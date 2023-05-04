"بامخرمة": جهود المملكة في خدمة الحرمين والمعتمرين والزوار لا ينكرها إلا جاحد

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل السنوي، الذي نظّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، بحضور رؤساء هيئات الإعلام وتحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد من مسؤولي القطاعات غير الربحية ووكلاء ومسؤولي الوزارة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض.