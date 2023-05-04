"بامخرمة": جهود المملكة في خدمة الحرمين والمعتمرين والزوار لا ينكرها إلا جاحد

أكد عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية، سفير جمهورية جيبوتي، ضياء الدين سعيد بامخرمة أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وهي تقوم بدور ملموس ومقدر، والمشاريع الإنسانية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان هي خطوات مثمنة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الحفل السنوي، الذي نظّمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، بحضور رؤساء هيئات الإعلام وتحرير الصحف والقنوات الفضائية، وعدد من مسؤولي القطاعات غير الربحية ووكلاء ومسؤولي الوزارة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض.
وقال بامخرمة: سعدت بالمشاركة في الحفل السنوي لتكريم المشاركين في أعمال الوزارة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هجرية، أن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، وهي تقوم بدور ملموس ومقدر والمشاريع الإنسانية التي نفذتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال شهر رمضان هي خطوات مثمنة لهم جزيل الشكر والثناء.
ونوه بامخرمة بجهود المملكة وقيادتها الرشيدة خلال شهر رمضان في داخل المملكة وخارجها بدعم المسلمين والإسلام، ومن أعظم الأمثلة على ذلك إدارة الحشود الكبيرة التي حضرت للمسجد الحرام التي وصلت في بعض الأيام حوالي ثلاثة ملايين معتمر وزائر، وكانت الخدمات المقدمة لهم ملحوظة وملموسة.
وبيّن عميد السلك الدبلوماسي بأن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والمعتمرين والزوار عظيمة وكبيرة لا يستطيع أن ينكرها إلاّ جاحد، مثمناً بجهود الملحقيات الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خارج المملكة، والتي تقوم بدور مهم في محاربة الأفكار الضالة وعكس المنهج الإسلامي الصحيح.