"نادي الصقور" و"الحياة الفطرية" يوقّعان مذكرة تفاهم لحفظ الموروث الثقافي والبيئي للصقارة

وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقور وإيوائها وإكثارها وحيازتها، وحوكمة الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب حصر وتوثيق أعداد وأنواع الصقور في المملكة، والتعاون في جذب وتشجيع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الصقور.