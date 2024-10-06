"نادي الصقور" و"الحياة الفطرية" يوقّعان مذكرة تفاهم لحفظ الموروث الثقافي والبيئي للصقارة

وقّع نادي الصقور السعودي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم مذكرة تفاهم؛ بهدف المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي للصقور في المملكة، بالتعاون مع برنامج (هدد) لإطلاق الصقور وإعادتها إلى مواطنها في الطبيعة داخل المملكة وخارجها.
ومثّل نادي الصقور السعودي في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي، فيما مثّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الرئيس التنفيذي الدكتور محمد علي قربان، وذلك على هامش فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
وتهدف المذكرة إلى تعاون الطرفين لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقور وإيوائها وإكثارها وحيازتها، وحوكمة الإجراءات المرتبطة بها، إلى جانب حصر وتوثيق أعداد وأنواع الصقور في المملكة، والتعاون في جذب وتشجيع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الصقور.
كما تهدف إلى تعاون النادي والمركز في تبادل الدراسات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالصقور، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الصقور والمحافظة عليها والأنشطة المتعلقة فيها.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار أهداف النادي لتوسيع عدد ممارسي هواية الصيد بالصقور، وتعزيز استدامة الموروث الثقافي العريق للمملكة، وغرس مفاهيم بيئية، وتعزيز ريادة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.