هل تتعاون السعودية مع إسرائيل عسكريًا؟.. وزير الخارجية يجيب

نفى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان مناقشة قمة جدة للأمن والتنمية أي سبل للتعاون العسكري والتقني بين السعودية وإسرائيل، أو وجود ما يُسمى "ناتو عربي".
وأبدى وزير الخارجية دهشته من تداول مثل تلك الأخبار، وذلك خلال رده على أحد الاستفسارات الصحفية في المؤتمر الذي عقد عقب انتهاء قمة جدة للأمن والتنمية.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أنه: "لم يطرح بتاتًا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار، ولا طُرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".
مضيفًا: "لا يوجد شيء اسمه ناتو عربي، وهذا غير مطروح، لكن طرحت المملكة العربية السعودية منذ تقريبًا خمس سنوات تكوين منظومة دفاع عربي مشترك".