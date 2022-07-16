هل تتعاون السعودية مع إسرائيل عسكريًا؟.. وزير الخارجية يجيب

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أنه: "لم يطرح بتاتًا أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع إسرائيل، لا أعرف من أين جاءت هذه الأخبار، ولا طُرحت أو نوقشت في القمة أو قبلها".