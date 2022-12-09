العليمي: قمة الرياض العربية - الصينية فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية السانحة، بما في ذلك الحزام والطريق، والشرق الأوسط الأخضر، جنبًا إلى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة، مشددًا على ضرورة إنهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني إلى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية، والحيلولة دون التدخل الإيراني في شؤون اليمن، وتزويد الميليشيات بأنواع الأسلحة المحرمة دوليًّا كافة.