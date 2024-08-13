القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة دولة السيد زيد سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية -رحمه الله-؛ وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".