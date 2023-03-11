"الكهموس": نستذكر في يوم العَلَم بكل شموخ وأنفة تأسيسَ هذا الكيان العظيم

أكَّد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس، أنّ صدورَ الأمر الملكي الكريم بأن يكون يوم "11 مارس" من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العلم"؛ يأتي امتدادًا لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على كل ما من شأنه تعزيز الانتماء وترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن؛ لمواصلة تحقيق المنجزات التنموية وما تحقّق من تقدم وازدهار على كافة المجالات، كما يأتي تتويجًا لجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاحتفاء بالعلم الوطني بوصفه عنصرًا رئيسًا في الهوية على امتداد تاريخ الدولة السعودية.