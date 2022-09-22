ولي عهد الكويت ونائب رئيس مجلس الوزراء يهنئان ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني

وعبر في برقية بعثها لسمو ولي العهد، عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الأخوية المتينة ووحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، سائلاً الله عز وجل أن يكتب لجهود سمو ولي العهد التوفيق والسداد والنجاح وللشعب السعودي المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.