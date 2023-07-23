عسير.. إحباط تهريب 49.5 كجم "حشيش" و31 ألف قرص والجناة الـ 8 في قبضة الأمن

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة سراة عبيدة، لتهريبهم (49.5) كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و(31,800) قرصٍ خاضعٍ لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.