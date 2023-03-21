بعد توقفه عامين.. "أمانة عسير" تعيد فتح السوق الرمضاني بحلته القديمة بالمشهد

تفتح أمانة منطقة عسير بداية شهر رمضان المبارك السوق الرمضاني في المشهد، بعد توقفه العامين الماضيين.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري، أنه تم تخصيص 70 منفذاً لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية وتوزيعها على الأسر المنتجة بما يقارب 39 منفذاً و31 منفذاً تم تخصيصها للمطاعم.
وأكّد الشهري أن الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئته والوقوف على الموقع العام ومواقع الكشكات الخاصة بالأسر والمطاعم.
وبيّن أن السوق يبدأ نشاطه بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة 9 مساءً إلى الواحدة ليلاً، مشددًا خلال حديثه على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة، لافتا إلى أن هناك متابعة فعلية للسوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية وأعضاء الفريق التطوعي.