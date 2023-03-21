بعد توقفه عامين.. "أمانة عسير" تعيد فتح السوق الرمضاني بحلته القديمة بالمشهد

وبيّن أن السوق يبدأ نشاطه بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة 9 مساءً إلى الواحدة ليلاً، مشددًا خلال حديثه على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة، لافتا إلى أن هناك متابعة فعلية للسوق عن طريق فرق الرقابة واللجان المعنية وأعضاء الفريق التطوعي.