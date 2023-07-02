"مدير تعليم القنفذة" يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم حج هذا العام

هنّأ الدكتور أحمد حسن الجعفري مدير تعليم القنفذة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح حج عام 1444هـ، الذي تحقق -بتوفيق الله- ثم بما تمّ توفيره من إمكانات وخدمات للتسهيل على ضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسكهم.
وبارك الجعفري، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان آل سعود، تلك النجاحات التي جاءت من خلال المتابعة الميدانية والاهتمام بكل ما ييسّر للحجاج أداء فريضتهم وبالوقوف على القطاعات كافة التي تقوم على خدمة ضيوف الرحمن -حكومية مدنية أو عسكرية- وكذلك القطاعات الأهلية، التي كان لها أكبر الأثر في تمكين الحجاج من أداء مناسك حجهم في أمن وأمان وطمأنينة.
وأشار الجعفري، إلى أن وزارة التعليم كان لها شرف المشاركة الميدانية في موسم حج هذا العام، حيث شاركت مجموعة من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة، وكانت الفرقة الكشفية من تعليم القنفذة إحداها ومكوّنة من 30 طالباً وقائدين كشفيين، لافتاً إلى أن مشاركتهم وسامٌ على صدورهم وخدمة الحجيج شرفٌ لهم.
وأضاف، بتلك المشاركة المميزة لفرق كشافة التعليم وأثرهم الواضح نهنئ وزير التعليم يوسف البنيان، ونقدّم له الشكر على زيارته وتحفيزه ودعمه أبناءه الطلاب والطالبات المشاركين في أداء مهام تطوعية وعمل توعوي في شتى المشاعر المقدّسة.
وتقدّم الجعفري، بالشكر الجزيل لمدير عام تعليم منطقة مكة المكرّمة محمد أحمد المدخلي، على متابعته الميدانية للفرق الكشفية وتحفيزه الدائم لهم.
واختتم حديثه بالدعاء للقيادة الرشيدة على ما تبذله ليؤدي الحاج مناسكه في طمأنينة وأمان، وبالدعوات لجموع الحجيج بقبول حجهم وتمام فريضتهم وعودتهم إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين.