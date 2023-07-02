"مدير تعليم القنفذة" يهنئ القيادة الرشيدة بنجاح موسم حج هذا العام

وأشار الجعفري، إلى أن وزارة التعليم كان لها شرف المشاركة الميدانية في موسم حج هذا العام، حيث شاركت مجموعة من الفرق الكشفية من مختلف مناطق المملكة، وكانت الفرقة الكشفية من تعليم القنفذة إحداها ومكوّنة من 30 طالباً وقائدين كشفيين، لافتاً إلى أن مشاركتهم وسامٌ على صدورهم وخدمة الحجيج شرفٌ لهم.