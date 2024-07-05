بعد تعثُّره.. "تركي بن طلال" يُوجِّه بفتح الحركة المرورية بعقبة "القامة" شمال عسير

وفي التفاصيل، تُعدُّ عقبة القامة آخر المشاريع المتعثرة في الطريق الرابط بين مدينتَي أبها والطائف، وحظيت بدعم ومتابعة من هيئة تطوير المنطقة وشريكها الاستراتيجي (وزارة النقل والخدمات اللوجستية)؛ ما أسهم في استكمال الأعمال التي نتج منها إنجاز كامل أعمال ازدواج الطريق والحائط الاستنادي بنسبة 93%، وتبقت أعمال جانبية بنسبة 7%، لا تُسبِّب الضرر في الحركة المرورية.