بعد تعثُّره.. "تركي بن طلال" يُوجِّه بفتح الحركة المرورية بعقبة "القامة" شمال عسير

وجَّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، بفتح الحركة المرورية على طريق عقبة القامة، الرابط بين محافظتَي تنومة والنماص شمال منطقة عسير.
وفي التفاصيل، تُعدُّ عقبة القامة آخر المشاريع المتعثرة في الطريق الرابط بين مدينتَي أبها والطائف، وحظيت بدعم ومتابعة من هيئة تطوير المنطقة وشريكها الاستراتيجي (وزارة النقل والخدمات اللوجستية)؛ ما أسهم في استكمال الأعمال التي نتج منها إنجاز كامل أعمال ازدواج الطريق والحائط الاستنادي بنسبة 93%، وتبقت أعمال جانبية بنسبة 7%، لا تُسبِّب الضرر في الحركة المرورية.
يُذكر أن مشروع عقبة القامة يأتي ضمن مشاريع الممكنات الاستراتيجية، التي تساهم في تسهيل الحركة المرورية لسكان وزوار منطقة عسير.