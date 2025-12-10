ندوة "تعزيز النزاهة" تُشيد بدعم القيادة.. وإطلاق "هاكاثون النزاهة" وإعلان المبادرات الطلابية الفائزة

نظّم المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ندوة متخصصة بعنوان "تعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، بمشاركة نخبة من المتحدثين في القطاعين الحكومي والخاص، وبحضور تجاوز 200 مستفيد من المختصين والمهتمين.
شارك في الندوة كل من المستشار بهيئة نزاهة الدكتور عصام الأسمري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الغرف الأهلية المهندس محمد آل مانع، والرئيس التنفيذي لشركة مفيد المهندس وافي القحطاني، حيث استعرضوا تجارب نوعية ورؤى تطويرية لتعزيز الشفافية في بيئات العمل، وآليات الحوكمة ودور الأنظمة الداخلية في ترسيخ النزاهة المؤسسية.
وأكّد المتحدثون أن دعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمكافحة الفساد يمثل حجر الزاوية في بناء بيئات عمل قائمة على النزاهة والمساءلة، مشيرين إلى أن الإرادة السياسية القوية انعكست على تطوير السياسات والتشريعات المعززة للنزاهة في القطاعين الحكومي والخاص.
وشدد المشاركون على أن السياسات الواضحة وتحديد المسؤوليات المؤسسية ترفع من جودة الأداء، وتحدّ من التجاوزات، مؤكدين أن الشباب يمثلون القوة الدافعة لتكريس ثقافة النزاهة من خلال مشاركتهم الفاعلة في البرامج التوعوية والمبادرات الطلابية داخل الجامعات.
من جانبه، قدّم الأستاذ إبراهيم المعطش شكره لهيئة نزاهة على شراكتها المستمرة، مؤكدًا أن الحضور الفاعل للهيئة يعكس التزامها بنشر الوعي وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، دعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وعلى هامش الفعالية، أعلن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات الفائزين بجائزة النزاهة للأندية الطلابية 2025م، بعد منافسة بين 26 ناديًا جامعيًا، حيث فاز نادي تقنية المستقبل بجامعة الملك سعود بالمركز الأول، تلاه نادي إيجاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المركز الثاني، فيما جاء نادي جناية بجامعة الأمير سلطان في المركز الثالث.
كما شهدت الندوة إطلاق "هاكاثون النزاهة" للجامعات السعودية، في خطوة تستهدف دعم الابتكار الرقمي ومبادرات الإبداع الطلابي، لتوليد حلول تقنية مبتكرة تسهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البيئة الجامعية. ودعا المركز الأندية الطلابية الراغبة في المشاركة إلى متابعة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على مستجدات المسابقة.
ويُعد المركز الوطني للمسؤولية والدراسات جهة بحثية واستشارية وتنفيذية تُعنى بنشر ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال الدراسات العلمية، والبرامج التوعوية، والمبادرات النوعية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا والتزامًا في مختلف القطاعات بالمملكة.