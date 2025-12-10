ندوة "تعزيز النزاهة" تُشيد بدعم القيادة.. وإطلاق "هاكاثون النزاهة" وإعلان المبادرات الطلابية الفائزة

نظّم المركز الوطني للمسؤولية والدراسات بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وبالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، ندوة متخصصة بعنوان "تعزيز النزاهة في القطاع الخاص"، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، بمشاركة نخبة من المتحدثين في القطاعين الحكومي والخاص، وبحضور تجاوز 200 مستفيد من المختصين والمهتمين.