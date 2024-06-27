مركز سارة السديري في جامعة الأميرة نورة يفتح التقديم على "دعم الأبحاث في قضايا المرأة"

يشار إلى أنَّ مركز سارة السديري لدراسات المرأة يمثل مبادرة نوعية لدعم المرأة السعودية تنمويًا وفق رؤية المملكة 2030، حيث يعنى المركز بتنظيم دراسات المرأة، متضمنًا وحدة للدراسات والبحوث لدعم البحث العلمي في مجال دراسات المرأة، ومتحفًا يرصد تاريخ المرأة السعودية ومسيرتها في التنمية، إضافة إلى مكتبة رقمية مختصة بالإنتاج العلمي والبحثي في المجال ذاته، ويمكن للمهتمين بالمبادرة، الاطلاع على برنامج دعم الأولويات البحثية الوطنية في قضايا المرأة ومزيد من المعلومات زيارة الرابط .