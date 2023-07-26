"شؤون الحرمين" تسخّر التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح مدير وحدة الجودة التقنية المهندس محمد بن فايز اللهيبي، أن وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ممثلة في وحدة الجودة التقنية نشرت عدداً من الاستبانات الرقمية لقياس مدى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة وطرق رفع البلاغات التقنية ومدى معرفة موظفي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام بالتحول الرقمي، كما نشرت استطلاعًا عامًا لعدد من الموظفين لقياس مدى رضاهم عن البلاغات التقنية وسهولة رفعها وسرعة معالجتها من قبل المختصين التقنيين، حيث تمكّن هذه الاستبانات، الوكالة من تجويد الخدمات التقنية المقدمة ووضع أفكار ومقترحات تساعد على تقديم خدمة أفضل.