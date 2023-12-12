وزير الإسكان يرعى إطلاق مشروع "رَحب" المجتمعي بالشراكة بين البنك العربي الوطنيanb وجمعية "مأوى" لبناء وتمليك 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في المملكة

من جهته أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anbعن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى"، والتي تهدف إلى رفع جودة حياة المستفيدين من هذا المشروع، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، والمساهمة في زيادة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن البنك يسعى أن يكون رائداً في العمل المجتمعي التنموي عبر تقديم منظومة متكاملة من البرامج النوعية التي تدعم مسيرة التقدم في المملكة.