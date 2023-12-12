وزير الإسكان يرعى إطلاق مشروع "رَحب" المجتمعي بالشراكة بين البنك العربي الوطنيanb وجمعية "مأوى" لبناء وتمليك 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة في المملكة

شهد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، إطلاق مشروع (رَحب) المجتمعي لبناء وتمليك 100 وحدة سكنية والذي يقام بدعم من البنك العربي الوطني anb، وضمن اتفاقية ثلاثية تجمعه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى".
وحضر حفل إطلاق المشروع الذي أقيم يوم أمس بالرياض كلاً من سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية الأستاذ طلال بن محمد الخنيني، وسعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، وعضو مجلس إدارة جمعية مأوى الأستاذ حمد بن حمود الحماد وعدد من كبار المسؤولين لدى شركاء المشروع.
يتولى البنك العربي الوطني بموجب المبادرة تقديم 100 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج "الإسكان التنموي" في مختلف مناطق المملكة، وذلك تحت مظلة المبادرات المجتمعية التنموية المستدامة التي يتبناها البنك لصالح خدمة المجتمع، حيث سيستفيد من المشروع بعد اكتماله أكثر من 500 مستفيد.
وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية أن مشروع " رحب " يأتي ضمن مجموعة المشاريع التي يتبناها برنامج "الإسكان التنموي"، لتأمين السكن المناسب والملائم للأسر الأشد حاجة، مثمناً الجهود البنّاءة للبنك العربي الوطني وجمعية "مأوى" في المشروع.
من جهته أعرب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك العربي الوطني anbعن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وجمعية "مأوى"، والتي تهدف إلى رفع جودة حياة المستفيدين من هذا المشروع، وتحقيق الاستقرار الأسري لهم، والمساهمة في زيادة تملك المواطنين للمساكن ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن البنك يسعى أن يكون رائداً في العمل المجتمعي التنموي عبر تقديم منظومة متكاملة من البرامج النوعية التي تدعم مسيرة التقدم في المملكة.
من ناحيته أوضح المتحدث الرسمي " لمأوى" أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية مأوى في التكامل مع الجهات الشريكة والتماثل في تحقيق الأهداف المشتركة والسعي لتفعيلها على أكمل وجه.