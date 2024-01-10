ارتفاع أصول شركة أكاديمية الجزيرة العالمية "47%" وزيادة رأس المال العامل "49%"

كشف التقرير المالي الصادر عن أكاديمية الجزيرة العالمية للعام الحالي، عن ارتفاع إجمالي أصول الشركة بنسبة "47%"، وكذلك ارتفع رأس المال العامل بنسبة "49%".
وأشارت الشركة في إيضاح لها إلى أن ارتفاع إجمالي الأصول وزيادة رأس المال يعكس قوة المركز المالي على المدى القصير والمتوسط.
وبدوره أشار الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبدالعزيز محمد العواد، إلى أن الشركة تستهدف استمرار زيادة أصولها واستثماراتها في العام القادم وما بعده، وتعزيز مركزها الحالي، وكذلك دعم عملياتها المتنوعة.
وأضاف: من مستهدفات الزيادة برأس المال أيضًا الاستثمار في قطاعات أخرى ذات مستقبل واعد؛ كالذكاء الاصطناعي في مجال التدريب والتعليم؛ وذلك لرفع كفاءة التشغيل والجودة.
وتابع: استطاعت الشركةُ تطويرَ استراتيجية تحول كاملة تتضمّن محاور متعددة؛ من أهمها تطوير البنية التحتية للشركة، واستقطاب كفاءات، وتحسين تجربة المستفيد والتحول الرقمي.
ولفت إلى أنه من الأمور الاستثمارية التي ساهمت في زيادة رأس مال أكاديمية الجزيرة العالمية أيضًا، هو عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة في قطاع التعليم.
وقال: كانت قد وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة وطرح عدد "428.571" سهمًا عاديًّا في السوق الموازية نمو ليصبح بعد اكتمال الطرح "1.428571" سهمًا.