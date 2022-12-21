اتفاقية مكة المكرمة.. شمولية وتأسيس بين دول التعاون الإسلامي لملاحقة الفاسدين والقضاء عليهم

وتُسهم الاتفاقية في مساعدة الدول بعضها البعض في الكشف عن أحدث الوسائل والأساليب التي تُستخدم في ارتكاب تلك الجرائم؛ بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة، وكذلك الكشف المبكر عن تلك الجرائم من خلال تبادل المعلومات التي يمكن أن تُسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.