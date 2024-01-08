توقيع مذكرة لإطلاق مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن خلال مؤتمر خدمات الحج
شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي افتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مع الهيئة العامة للأوقاف، لتمويل دراسة وتشغيل مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
وفي التفاصيل، وقع الاتفاقية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن محمد أبو الخير إسماعيل.
ويهدف المركز إلى تركيز الجهود على رفع وعي الحجاج والمعتمرين والزوار من مختلف مناطق العالم بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والقطاعان الخاص وغير الربحي لتيسير رحلة ضيوف الرحمن لينعموا بأداء النسك بيسر وطمأنينة، وذلك بتقديم مواد توعوية متنوعة باللغات المتعددة وعبر قنوات إرشادية تصل إلى راغبي الحج والعمرة في كل مكان.
وتشمل الاتفاقية تطوير سبل التعاون في المشاركة بالمؤتمرات والمعارض التي يتم تنظيمها من قبل أحد الأطراف، إلى جانب تعظيم الفائدة من تبادل البيانات والمعلومات والدراسات.