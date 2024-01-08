توقيع مذكرة لإطلاق مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن خلال مؤتمر خدمات الحج

شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، الذي افتتحه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن مع الهيئة العامة للأوقاف، لتمويل دراسة وتشغيل مركز متخصص في توعية ضيوف الرحمن، وذلك بحضور وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.