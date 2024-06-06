أرضية "الإنترلوك " تدخل مخيمات الحجاج بعرفات للمرة الأولى

نفذت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ممثلة بمشارق الضيافة مشروع أرضيات "الإنترلوك"، أرضيات مخيمات مشعر عرفات.
جاء ذلك تحت إشراف مباشر من 20 مهندساً سعودياً، بمساعدة أكثر من 1200 فني، أنجزوا أعمال حوالي 300 ألف متر مربع، خلال 15 يوماً فقط.
ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه؛ حيث يُعتبر بلاط الإنترلوك جديداً في البنية التحتية المستدامة للمشاعر.
وقال رئيس قطاع إسكان المشاعر المقدسة بمشارق الضيافة ياسر بخاري: إن مشروع "أرضيات الإنترلوك"، في مخيمات مشعر عرفات، سيحقق العديد من المزايا، منها قوة التحمل والاستدامة، وسهولة الوصول للخدمات وإمكانية إدخال أي تعديلات دون تكبد هدر مادي.
كما يمكن أن تسهم المبادرة كثيراً في تحسين تجربة الحجاج وضمان توفير الخدمات بفاعلية.
وأشاد مدير التشغيل والصيانة والبرامج بالشركة مازن مكي، بدور وزارة الحج والعمرة، وشركة كدانة، والجهود المبذولة لتذليل العقبات والدعم المستمر لمقدمي الخدمة والتطور الكبير في نسق الأعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، في ظل تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها الشديد لتحسين تجربة الحجيج وتوفير بيئة مريحة مواتية لهم أثناء أداء مناسك الحج.