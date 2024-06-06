أرضية "الإنترلوك " تدخل مخيمات الحجاج بعرفات للمرة الأولى

وقال رئيس قطاع إسكان المشاعر المقدسة بمشارق الضيافة ياسر بخاري: إن مشروع "أرضيات الإنترلوك"، في مخيمات مشعر عرفات، سيحقق العديد من المزايا، منها قوة التحمل والاستدامة، وسهولة الوصول للخدمات وإمكانية إدخال أي تعديلات دون تكبد هدر مادي.