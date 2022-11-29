صندوق التنمية السياحي يطلق برامج لدعم 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي بن عبدالله الفاخري: "تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لكل الاقتصادات حول العالم، ونظرًا لمحدودية الموارد أو قلة الخبرات لدى هذه الفئة من الأعمال التجارية، فهي غالبًا ما تواجه تحديات في تطوير أعمالها والتركيز على تحقيق رؤيتها وتطلعاتها".