بمنظومة متكاملة.. الشؤون الدينية بالمسجد الحرام ترفع جاهزيتها لصلاة الجمعة

كثفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، اليوم، جهودها الميدانية التوعوية، ورفع إمكانياتها؛ من التقنية والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية؛ لتدعيم رسالة فضائل يوم الجمعة في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين؛ لأداء صلاة الجمعة.