بمنظومة متكاملة.. الشؤون الدينية بالمسجد الحرام ترفع جاهزيتها لصلاة الجمعة

كثفت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام، اليوم، جهودها الميدانية التوعوية، ورفع إمكانياتها؛ من التقنية والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية؛ لتدعيم رسالة فضائل يوم الجمعة في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين؛ لأداء صلاة الجمعة.
وأكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على مضاعفة الجهود، وأهمية تهيئة الأجواء الدينية التعبدية للمصلين في الحرمين؛ لتوطيد فضيلة يوم الجمعة في النفوس، داعيًا القاصدين والزائرين إلى التعاون والتعاضد؛ لإيجاد بيئة تعبدية إيمانية روحانية في الحرمين، وتقوية القيم الإسلامية، والآداب الشرعية.
وبيّن أن رئاسة الشؤون الدينية قدمت منظومةً من الخِدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، بإشراف نخبة من الشباب الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من الخدمات الدينية المجوّدة المتقنة.