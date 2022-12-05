بالأرقام.. "سندالة" جزيرة الأحلام تعادل 4 أضعاف مساحة "موناكو" الفرنسية

سندالة والأرقام

تبلغ مساحة جزيرة سندالة 840.000 متر مربع، أي ما يقارب 8.4 كم، وهي تبلغ 4 أضعاف إمارة موناكو التي تأتي ثانية في قائمة أصغر دول العالم، بمساحة تبلغ 2.02 كيلومتر مربع، وتعتمد على السياحة بشكل أساسي كمصدر لدخلها، ويزورها السياح من أجل شواطئها الفاخرة وركوب القوارب.