بالأرقام.. "سندالة" جزيرة الأحلام تعادل 4 أضعاف مساحة "موناكو" الفرنسية

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تطوير جزيرة "سندالة" كأولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة بعد إطلاق "تروجينا" الوجهة السياحة الجبلية لممارسة التزلج على الجليد، و"أوكساچون" وهي المدينة الصناعية ذات المواصفات الخاصة
سندالة والأرقام
تبلغ مساحة جزيرة سندالة 840.000 متر مربع، أي ما يقارب 8.4 كم، وهي تبلغ 4 أضعاف إمارة موناكو التي تأتي ثانية في قائمة أصغر دول العالم، بمساحة تبلغ 2.02 كيلومتر مربع، وتعتمد على السياحة بشكل أساسي كمصدر لدخلها، ويزورها السياح من أجل شواطئها الفاخرة وركوب القوارب.
وتضم الجزيرة مَرسى يتكون من 86 رصيفًا بحريًا وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وهو ثاني أكبر مَرسى للقوارب الفاخرة في البحر الأحمر بعد مارينا شرم الشيخ بمصر، مما يجعله وجهة مثالية لاستيعاب ملاك القوارب واليخوت الفاخرة والكبيرة
وتعد أكبر تجمع فندقي في جزيرة في البحر الأحمر، حيث ستضم 413 غرفة فندقية و333 شقة فندقية فاخرة، إضافة إلى نادٍ شاطئي ونادٍ لليخوت مع تقديم 38 خيارًا من المطاعم العالمية.
وتضم الجزيرة أكبر ملعبين للجولف في البحر الأحمر بمساحة 6.474 ياردة "5.920 مترًا"، ويحتويان على 9 حفرات ومتخصصين لـ70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق.
كما تضم سندالة أكثر من 600 نوع من الكائنات الأصلية من البحر الأحمر، والتي تتخذ من الجزيرة موطنًا لها.